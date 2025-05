To napako dela večina vrtičkarjev pri sajenju paradižnika – ste tudi vi med njimi?

Vzgoja domačega paradižnika in paprike ni za vsakogar – pozornost je treba nameniti rastnim dejavnikom, kot so temperatura, svetloba, voda in hranila, da imajo rastline sploh možnost rasti in razvoja. Poleg tega moramo vsak dan pregledovati rastline, da preprečimo napade škodljivcev in bolezni. To pa pomeni vsakodnevno skrb od presajanja naprej.

Plodovke običajno presajamo na prosto sredi maja, ko ni več nevarnosti mraza (ko tudi nočne temperature dosežejo približno 10 stopinj Celzija ali več). Pri sajenju v korita ali visoke grede je pomembno, da je dovolj prostora in da izberemo kakovostno zemljo. Iz nje bo rastlina črpala hranila za rast, zato je velikost korita pomembna, saj tudi korenine potrebujejo prostor za rast.

