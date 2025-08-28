To morate vedeti, preden odstranite jesensko listje
Čeprav se nam pogosto zdi samoumevno, da listje takoj pograbimo in odpeljemo na kompost, strokovnjaki opozarjajo, da ima listje svojo vlogo v naravi – in včasih ga je bolje pustiti tam, kjer je.
Zakaj listje pustiti na tleh?
- Naravna zaščita tal
Tanka plast listja deluje kot naravna zastirka. Ščiti tla pred mrazom, vetrom in prehitrim izsuševanjem, hkrati pa preprečuje erozijo zemlje. To je še posebej pomembno na legah, kjer je trava redkejša ali se zemlja hitro izsuši.
