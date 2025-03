To Meghan Markle in princ Harry podarita gostom, ki ju obiščejo na njunem posestvu v Montecitu

Ko gre za gostoljubnost, je Meghan Markle mojstrica ustvarjanja prijetnega vzdušja. Da to še kako drži, smo se gledalci lahko prepričali tudi v njeni novi oddaji With Love, Meghan, v kateri razkriva, kako s preprostimi, a skrbno izbranimi darili na svojem posestvu v Montecitu pozdravi svoje obiskovalce. Čeprav so številni glede njenega kuhanja, predstavljenega v oddaji, skeptični, pa je ena stvar gotova - njena pozornost do detajlov in želja po toplini doma se odražata v vsakem koščku njenega dela.

V oddaji, ki trenutno šteje osem skrbno pripravljenih epizod, je Meghan z gledalci delila kar nekaj podrobnosti o tem, kaj svojim gostom pripravita s princem Harryjem. Med najpogostejšimi darili se znajdejo pridelki iz njunega posestva, veliko drobnih pozornosti, s katerimi se njuni gostje lahko pocrkljajo po dolgem dnevu druženja, pa Meghan ustvari kar sama.

