To lahko ogrozi vsakega lastnika bazena – in večina tega ne ve

Na spletu se je nedavno razširil zapis gospe, ki je opisala nenavadno situacijo: sosedje naj bi redno uporabljali njihov domači bazen, medtem ko družine ni doma. Pod njeno objavo se je zvrstilo še nekaj podobnih zapisov z isto tematiko, kar priča o tem, da je problem bolj razširjen, kot bi si morda mislili.

Ob prebiranju njene zgodbe so se mnogi vprašali: Ali je to sploh dovoljeno? In kdo odgovarja, če se komu kaj zgodi? Preberemo lahko namreč kar nekaj komentarjev o tem, da so nepovabljeni gostje zaradi nezgode na tuji lastnini tožili lastnike in tožbe celo dobili.

Vroči dnevi, zasebni bazeni in nepooblaščen dostop so namreč lahko recept za težave. Zato smo preverili, kako odgovornost za poškodbe pravno dejansko izgleda – in kako se kot lastniki lahko zaščitimo.

Ali lahko sosedje uporabljajo vaš bazen brez dovoljenja in kaj pomeni, če nekdo brez dovoljenja vstopi na vašo parcelo ter se pri tem poškoduje? Nadaljujte branje TUKAJ - na deloindom.si.