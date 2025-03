To je razlog, zakaj vam nad kuhinjskim koritom letijo mušice, čeprav je prazno in čisto

Če vas je tale članek pritegnil, potem ste nad kuhinjskim koritom zagotovo že kdaj opazili male mušice, ki na prvi pogled spominjajo na vinske mušice. A naj vas njihov videz ne zavede. Za razliko od veliko bolj znanih vinskih (ali sadnih) mušic, ki so navadno rjave ali rumene barve s temnimi pikami, so odtočne mušice po videzu bolj podobne moljem - so temnejše barve in imajo puhasta krila ter tipalke. Prav tako kot videz, pa je drugačen tudi razlog, zakaj so se pojavile v vaši kuhinji.

