ODPRTA KUHINJA

To je najbolj hrustljava krompirjeva priloga (VIDEO)

Poleti ste bili popolnoma navdušeni nad različico te toskanske pite iz bučk, zato smo se odločili, da preverimo še, kako se v njej obnese krompir.
Fotografija: Krompirjeva scarpaccia FOTO: Sonja Ravbar
Odpri galerijo
Krompirjeva scarpaccia FOTO: Sonja Ravbar

Mirjam Grilc
30.08.2025 ob 07:56
Mirjam Grilc
30.08.2025 ob 07:56

Poslušajte

Čas branja: 1:30 min.

To je odlična priloga, prigrizek na zabavi ali samostojna jed ob skledi solate. Tisto, kar nas na krožniku najbolj vznemiri, pa so karamelizirani koščki krompirja in čebule ter hrustljava skorjica.

Sestavine

  • 800 g krompirja
  • 1 čebula
  • 100 g parmezana
  • pol žličke mlete paprike
  • sol in poper po okusu
  • 120 g moke (pol bele in pol koruzne)
  • žlica provansalskih začimb
  • 300 ml vode
  • 3 žlice oljčnega olja

Priprava

  1. Olupljen krompir naribamo na kolute in ga za nekaj časa namočimo v hladno vodo.
  2. Pečico vključimo na 200 stopinj z ventilacijo. Pekač (tistega, ki je priložen pečici) obložimo s papirjem za peko.
  3. V skledi pomešamo moko, parmezan, mleto papriko, začimbno mešanico, nato pa dolijemo vodo in olje. Premešamo.
  4. Dodamo še krompir, spet premešamo in vlijemo na pekač. Potresemo še s čebulo, narezano na kolute, in vse skupaj potlačimo z rokami, da se lepo poravna.
  5. Pečemo v ogreti pečici 45 minut.

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

video scarpaccia krompir priloga

Priporočamo

Ste preverili loterijski listek? Slovenija ima novega milijonarja
Premium
Slovenski predsedniki doslej pomilostili 334 obsojencev (FOTO)
Vozniki, pozor! Ta vikend pričakujte kaos na slovenskih cestah
Preroške besede Melanie Trump: njena napoved se je uresničila

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Komentarji:

Priporočamo

Ste preverili loterijski listek? Slovenija ima novega milijonarja
Premium
Slovenski predsedniki doslej pomilostili 334 obsojencev (FOTO)
Vozniki, pozor! Ta vikend pričakujte kaos na slovenskih cestah
Preroške besede Melanie Trump: njena napoved se je uresničila

Izbrano za vas

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.