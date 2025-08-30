ODPRTA KUHINJA
To je najbolj hrustljava krompirjeva priloga (VIDEO)
Poleti ste bili popolnoma navdušeni nad različico te toskanske pite iz bučk, zato smo se odločili, da preverimo še, kako se v njej obnese krompir.
Odpri galerijo
To je odlična priloga, prigrizek na zabavi ali samostojna jed ob skledi solate. Tisto, kar nas na krožniku najbolj vznemiri, pa so karamelizirani koščki krompirja in čebule ter hrustljava skorjica.
Sestavine
- 800 g krompirja
- 1 čebula
- 100 g parmezana
- pol žličke mlete paprike
- sol in poper po okusu
- 120 g moke (pol bele in pol koruzne)
- žlica provansalskih začimb
- 300 ml vode
- 3 žlice oljčnega olja
Priprava
- Olupljen krompir naribamo na kolute in ga za nekaj časa namočimo v hladno vodo.
- Pečico vključimo na 200 stopinj z ventilacijo. Pekač (tistega, ki je priložen pečici) obložimo s papirjem za peko.
- V skledi pomešamo moko, parmezan, mleto papriko, začimbno mešanico, nato pa dolijemo vodo in olje. Premešamo.
- Dodamo še krompir, spet premešamo in vlijemo na pekač. Potresemo še s čebulo, narezano na kolute, in vse skupaj potlačimo z rokami, da se lepo poravna.
- Pečemo v ogreti pečici 45 minut.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.
Predstavitvene informacije
Komentarji:
Več...
3.Oglasil se je par, ki se je zastrupil s slovensko marmelado: »Žal nam je človeka, ne želimo ga tožiti.«