To bo vaš najljubši čokoladni namaz iz le dveh sestavin, ki je veliko bolj prijazen do zdravja

Vsak ima svoj okus, zanimivo pa je, da obstajajo nekatere univerzalne jedi in sestavine, ki jih imamo vsi radi. No, skoraj vsi. Namreč, skoraj ne poznamo človeka, ki zares ne bi maral čokolade. Ali pa čokoladnega namaza. Vsaj ko beseda teče o otrocih, so praktično vsi njegovi oboževalci.

A ker smo pri prehrani otrok radi še posebej previdni, da v njihove (pa tudi svoje) jedilnike vnašamo čim manj nezdravih sestavin, v trgovini kupljen namaz pač ni najboljša izbira za pripravo zajtrka, na primer. Poleg obilice sladkorja vsebuje še ogromne količine nezdravih maščob, pa tudi druge snovi, ki se jim raje izognemo.

Dve sestavini, brez neželenih dodatkov

Na spletu je moč najti malo morje receptov za doma narejene čokoladne namaze, ki so sicer okusna alternativa, a od nas zahtevajo nakup cele palete ekološko pridelanih sestavin, postopek priprave pa lahko postane prava packarija. Skratka, marsikdo se raje ne odloči, da bi doma sam mlel lešnike, jih mešal s kakavom, kokosovim sladkorjem in podobno.

Morda pa smo vseeno našli skupno rešitev. Na družbenih omrežjih smo namreč zasledili recept za doma pripravljeno čokoladno bombo. Vsebuje pa le dve sestavini.

Še ena ideja, ob kateri se vprašamo, kako se tega že kdaj prej nismo spomnili sami. Pa vendar, ali je lahko tako preprosta stvar zares okusna? Presodite sami, mi pa vam le posredujemo idejo za pripravo namaza iz medu in surovega kakava.

Res je, le dve sestavini zmešamo skupaj! Kako podobna bo konsistenca vsem znanemu namazu, je nekoliko odvisno od samega medu. Sicer pa v slednjega zmešamo poljubno število žlic surovega kakava in dobro premešamo ter tako dobimo res zanimivo čokoladno poslastico.