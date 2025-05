To bo vaš majski favorit: prekrasna pita s šparglji

Kristina Dežman z možem Miho sredi enakomerno vzvalovanih dolenjskih gričev vodi Kmetijo Monera. Več o tej zanimivi kmetiji si lahko preberete TUKAJ.

Kmetija utripa v ritmu regenerativnega kmetijstva, ki je med mladimi zelo priljubljeno in cenjeno. Ta pristop v grobem pomeni, da lahko mali kmet z učinkovitimi metodami in celostnim upravljanjem pozitivno prispeva k boljšemu okolju, razvoju lokalnega gospodarstva in, kar je najpomembnejše, tudi k obnovi oziroma regeneraciji narave.

Kristina Dežman nam je, ko smo obiskali njihov dom, postregla dve jedi: enolončnico, pripravljeno iz domačih sestavin, smo vam že predstavili, danes pa je čas še za slano pito oziroma kiš. Zvezda te jedi so sveži in odlični domači šparglji – naužijmo se jih, dokler je še sezona!

Slana pita s šparglji

Za 6 do 8 kosov.

Testo

300 g moke

150 g masla

jajce

ščep soli

Nadev

500 g špargljev

4 jajca

3 dl mleka

malo naribanega muškatnega oreška

ščep soli

Dodatno

malo olja (ko popečemo šparglje)

malo moke (ko razvaljamo)

malo masla (za pekač)

Priprava