Tika Hribar: Vemo, zakaj nam kozmetična industrija sili takšne trende (VIDEO)

V podkastu Oneplus, kjer je voditeljica Manca Čampa Pavlin z gostjama Tiko Hribar in Nušo Gnezda odpirala izrazito poletne teme, lahko slišite, s kakšno kolektivno travmo se ženske spopadamo vsako poletje, zakaj nam tudi vedno več osveščanja o pomembnosti sprejemanja samih sebe v resnici ne pomaga povsem ter o pričakovanjih družbe o ženskih telesih.

Lepotna vplivnica Tika Hribar, ki jo na spletu bolj poznamo kot Tixibeauty, je v pogovoru razkrila, da je šele nedavno svoje telo začela sprejemati drugače.

»Kot mladostnica nikoli nisem imela preveč kilogramov, vedno sem imela skladno postavo, in če pogledam fotografije od takrat, res ne vem, kaj mi je bilo, bila sem kritična do svojega telesa in še vedno pridejo trenutki, ko sem. Čeprav se sliši zelo klišejsko, a morala sem vzljubiti svoje telo, ker je močno, ker zmore in ker je zdravo.

Tu se je zgodil največji premik v glavi tudi glede treningov, namreč nehala sem pričakovati estetiko, ampak ceniti moč, ki mi jo dajejo,« pravi Tika in poudarja, da gre sicer za zelo individualen proces vsake od nas.

Gostja je spregovorila tudi, kateri trendi jo prepričajo in jih tudi sama uporablja, kakšno škodo si lahko naredimo s komplicirano nego in kako ravnamo v primeru težav na koži. Prisluhnite pogovoru, ki ga najdete NA TEJ POVEZAVI.