Tik pred prazniki: Ta velikonočni trend je prevzel družbena omrežja – že imate svojega zajčka?

Pred nami je praznični vikend in lovimo še zadnje minute, da pripravimo velikonočno dekoracijo, če tega še nismo storili. Ali pa dodamo še zadnje detajle, preden pridejo gostje. Ne le, da z dekoracijami vizualno popestrimo dom in ustvarimo praznično vzdušje. Skupno ustvarjanje družinske člane tudi povezuje in združuje.

Eden najpogostejših simbolov velike noči so pisani pirhi. Barvanje in okraševanje jajc je lahko zabavna družinska aktivnost, ki vključuje številne tehnike, od kuhanja v naravnih barvilih do lepljenja nalepk, risanja ali krašenja s čipko in trakovi. Jajca simbolizirajo novo življenje in rodovitnost, zato so nepogrešljiv del velikonočne dekoracije.

