Terase 2025: stilsko dovršene ideje

Zunanjost hiše ni več zgolj funkcionalni dodatek ali sezonski luksuz. Sodobni naročniki pričakujejo, da so zunanji prostori enako estetsko premišljeni in uporabni kot notranji – vse leto, vsak dan.

V podjetju Soltec smo letos skupaj z arhitekti in investitorji zasnovali vrsto izstopajočih projektov, pri katerih terase in drugi zunanji prostori niso več dodatek, ampak osrednji oblikovalski element. Bioklimatske pergole, zunanje kuhinje, različni nadstreški in njihovi ovoji niso zgolj zaščita pred soncem in vetrom, temveč gradniki prostora z lastnim značajem.

