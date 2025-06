Temelji dobre testeninske solate: triki z naše kuharske delavnice, ki naredijo veliko razliko

Za na piknik, za v službo, pa tudi za na izlet. Hladne testeninske solate so priročne, preproste in tudi zelo radi jih imamo. No, pogosto naše navdušenje traja le med pripravo, ko pa jih čez nekaj ur postavimo na mizo, se začnemo spraševati, kaj bi morali narediti, da testenine ne bi postale tako suhe in zlepljene. Tudi okus se pogosto kar izgubi, kajne?

S tem vprašanjem smo se srečali na naši kuharski delavnici z Nino Zorčič, ki nas je navdušila s kar petimi okusi solat. Z vami delimo, kaj vse je pametno upoštevati.

Prava izbira testenin

Dobra solata se začne s pravo izbiro testenin. V hladno testeninsko jed namreč ne sodi prav vsaka oblika. Najboljše se bodo odrezale manjše testenine, kot so na primer svedrci, metuljčki, polžki in mini peresniki. Njihova rebrasta struktura in luknje bodo omogočile, da se jih bodo druge sestavine dobro oprijele, prav tako pa ne bomo imeli težav, kako vse skupaj na en mah zajeti z vilicami ali žlico.

Kako jih skuhamo

Vemo, da je treba testenine skuhati na zob, a marsikomu so vseeno všeč malce bolj mehke. Če ste na tej strani, tokrat nikar ne sledite svojemu okusu in se vseeno držite navodil na embalaži oziroma raje še odštejte kakšno minutko ali dve. Dejstvo je, da tovrstno solato po pripravi ohlajamo, prav tako jo pogosto pripravimo kar nekaj ur pred postrežbo, tako da testenine v vsem tem času vsrkajo veliko tekočine in se še dodatno zmehčajo. Pa ne pozabite, vodo je treba dobro osoliti!

Solato naredimo, ko so testenine še tople

Nikar ne začnite priprave tako, da kuhane testenine najprej konkretno sperete pod hladno vodo, češ – vendarle delamo hladno solato. Odcedite jih in takoj začnite z dodajanjem začimb in drugih sestavin, ki ste si jih omislili v solati. Okusi se bodo tako bolj učinkovito povezali, prav tako pa nas ne bodo pestile zlepljene testenine, kar se zgodi, ko jih najprej pustimo počivati.

Začinimo dvakrat!

Uporabite približno polovico potrebne količine preliva (Npr. vinaigrette omaka, pripravljena iz oljčnega olja, kisa, gorčice in začimb, je klasična izbira, ki se odlično poda k večini sestavin. Jogurtova omaka, narejena iz grškega jogurta, limonovega soka in zelišč, doda solati svežino in kremasto teksturo. Pesto omaka, ki jo pripravimo iz bazilike, pinjol, parmezana in oljčnega olja, pa solati doda bogat in intenziven okus.), testenine dobro premešajte, ohladite in postavite v hladilnik. Solata se bo sčasoma povsem prepojila z okusi začimb. Pred postrežbo jo poskusite in dodatno začinite, toliko, kolikor je pač treba, glede na to, da je prvi preliv že vpila.

Tik pred postrežbo

Če ste se odločili dodajati sveže sestavine, kot so zelena solata, rukola ali večja količina zelišč, to naredite tik pred postrežbo. Podobno priporočamo, da ravnate z mehkimi in svežimi siri, kot so mocarela, burrata in feta.

Več olja, manj kisa

Čeprav si navadno želimo, da so solate osvežilno kisle, pri testeninskih zasledujemo bolj kremast okus. Zato ne pretiravajmo s kisom, raje dodajmo več oljčnega olja, majoneze, jogurta ali smetane. Kisline razgradijo teksturo drugih sestavin in lahko se zgodi, da bo na koncu naša solata nekako razpadla in ne bo nič kaj mikavna.

Sočnost

Testenine med čakanjem v hladilniku vpijajo tekočine okoli njih, zato poskrbite, da v solato zmešate čim bolj sočne sestavine. Češnjevi paradižniki, kisle kumarice, kapre in podobni dodatki bodo tako najboljša izbira, prav tako pa bodo dodali kislo noto, ki bo nadomestila odsotnost kisa, ki smo jo priporočili zgoraj.