Tem napakam se morate nujno izogniti pri shranjevanju hrane

Naj bo vaša shramba tako polna, da trgovino le redko obiščete, ali pa so v hladilniku pogosto le ostanki od zadnjega kosila, pomembno je, da poznate nekaj pravil shranjevanja živil, s katerimi jim boste podaljšali rok trajanja in seveda zmanjšali tveganje za morebitne zastrupitve s hrano ter večje količine po nepotrebnem zavrženih sestavin. Morda delate napake, ki se jih niti ne zavedate.

Shranjevanje mokrega sadja in zelenjave v hladilniku

Čeprav se morda zdi smiselno sadje in zelenjavo pred shranjevanjem oprati, to lahko njihov rok trajanja v resnici skrajša. Vlaga spodbuja rast mikroorganizmov, kot so bakterije in plesni, tudi pri nizkih temperaturah hladilnika. Sadje in zelenjavo shranjujte v originalni embalaži ali ustreznih posodah. Operite jih tik pred uporabo, da podaljšate svežino.

Pozabljate na pokrove in folije

Pustiti hrano nepokrito v hladilniku je slaba navada, saj lahko mikroorganizmi, kot so plesni in kvasovke, prehajajo po zraku in se nabirajo na živilih. Prav tako lahko pride do hitre oksidacije in sprememb v okusu in teksturi. Hrano zato vedno pokrijte s folijo za živila ali uporabite zaprte posode za shranjevanje v hladilniku ali zamrzovalniku.

Hranjenje jajc v vratih hladilnika

Hladilniki imajo v vratih pogosto prostor za jajca, vendar to ni najboljši prostor, kam jih shraniti. Pri odpiranju vrat se namreč pojavljajo temperatura nihanja, kar lahko povzroči hitrejše kvarjenje jajc in poveča tveganje za rast bakterij, kot je na primer salmonela. Jajca raje hranite v najhladnejšem delu hladilnika, običajno je to v zadnjem delu spodnje police.

Ostanki hrane so predolgo v hladilniku

Ostanki hrane so priročni za hitre obroke, a jih kljub temu ne smemo shranjevati predolgo. Mikroorganizmi se v hrani namreč hitro razmnožujejo, tudi pri nizkih temperaturah. Priporočljivo je, da ostanke porabite v treh do štirih dneh. Po tem obdobju jih zavrzite, tudi če še ne kažejo znakov plesni ali gnitja.

Napačna razvrstitev v hladilniku

Nepravilno razporejanje hrane v hladilniku lahko povzroči navzkrižno kontaminacijo. Surovo meso na primer lahko spušča sokove, ki pridejo v stik z drugo hrano, to pa seveda poveča tveganje za bakterijske okužbe s salmonelo in E. coli. Surovo meso in ribe zato vedno hranite na najnižji polici hladilnika v pokritih posodah ali zaprtih embalažah. Pripravljena hrana in sveža zelenjava pa naj bodo zloženi na vrhnjih policah.