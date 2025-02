Tem napakam se izognite, če želite pripraviti perfektno hrustljavo slanino

Slanina je eden izmed tistih dodatkov jedem, ki jih vedno izboljša. Kombiniramo jo lahko marsikam, tradicionalno pa jo mnogi povezujejo z zajtrkom. Jajca s slanino, sendvič s slanino, celo slanina ob palačinkah. Ta kos svinjine pa ni le slanega okusa, ampak obroku pričara čisti umami. Zato je ne jemo le za zajtrk, temveč jo dodajamo tudi drugim jedem. V burger, nadrobimo na juho ali rižoto, recimo. A da bo zares popolna, se moramo pri njeni pripravi izogibati spodnjim napakam.

Segrevanje ponve

Mnogo kuharskih receptov se začne s segrevanjem ponve, a pri peki slanine ni tako. Nasprotno, trakce maščobe je priporočljivo zložiti na hladno ponev, saj to omogoča enakomerno topljenje maščobe, kar prispeva k enakomernejši teksturi in bolj hrustljavemu končnemu rezultatu. In ko smo ravno pri ponvi, težja oziroma debelejša je, bolj bo slanina hrustala.

Direktno iz hladilnika

Ni priporočljivo, da slanina na ponev roma direktno iz hladilnika. Najprej jo za nekaj časa pustite, da se segreje na sobno temperaturo. Tako se bo bolj enakomerno spekla in bo tudi bolj hrustljava.

Visoka temperatura

Čeprav ves čas govorimo o hrustljavosti, te ne bomo dosegli na način, da slanino pečemo na ekstremno visoki temperaturi. Nasprotno. Preveč ognja bo povzročilo, da se bodo trakci maščobe skodrali in se tako ne bodo enakomerno spekli. Bolje bo, če slanino pečemo kakšno minuto dlje, a pri nižji temperaturi.

Prenatrpana ponev

Če si želimo, da bo slanina taka, kot mora biti, ponve nikakor ne smemo prenatrpati. Med posameznimi trakci naj bo vsaj za kakšen centimeter prostora, sicer se bo mesnina skuhala in ne spekla. Sploh pa, kdo pravi, da je ponev v resnici najboljša izbira? Slanino lahko namreč odlično spečemo na pekaču v pečici. Segrejemo jo na 200 stopinj Celzija ter pečemo 15 do 18 minut oziroma do želene hrustljavosti.

