Tega o čemažu zagotovo niste vedeli

V zadnjih letih je nabiranje čemaža postalo skoraj tako priljubljeno kot nabiranje gob ali špargljev, zato ga ljubitelji narave in zdrave prehrane vsako leto nestrpno pričakujejo. Njegove zdravilne lastnosti so znane že stoletja, kljub temu pa obstaja nekaj pomembnih dejstev, ki jih o tej zdravilni, a tudi nevarni rastlini, marsikdo ne ve. Z zeliščarico Vito Matjac smo se tokrat pogovarjali o njegovih prednostih in pasteh, zaupala pa nam je tudi, kako ga varno uživati in pravilno prepoznati v naravi.

Več na deloindom.si.