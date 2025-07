Tedenski jedilnik: zares slastna družinska kosila, s katerimi ni veliko dela

Ponedeljek: zelenjava z vrta v družbi jajc

Preprosta klasika, ki jo pripravimo v dneh, ko je na vrtu obilje paradižnikov, postane pravi presežek, če ji s čiliji odmerimo ravno prav ostrine.

Torek: zarezani paradižniki na kruhu

Paradižnike razporedimo po delno popečenem kruhu, ki smo ga vzeli iz pečice, preložimo na pekač in vrnemo v pečico, da se zmehčajo in robovi karamelizirajo. Na koncu dodamo le še pesto in uživamo ob skledi poletne solate.

Sreda: Hladna testeninska solata s piščancem

Cezarjeva solata je ena izmed najbolj kultnih in najdemo jo na meniju mnogih restavracij. Mešanica hrustljave zelene solate, nežno pripravljenega piščanca, popečenih krutonov in kremaste polivke, pa je odlično kosilo, po katerem ne boste lačni. Sploh če dodamo še testenine!

Četrtek: čompe po naše

Znamenita pastirska jed z bovškega konca, zamislili pa smo si jo malce drugače. Tudi tukaj si pripravite le še skledo solate in že boste lahko uživali v čudovitem obroku.

Petek: Polnjeni jajčevci

Pečene polovice jajčevcev ponujajo privlačno in kremno podlago nadevu iz kuskusa, čičerke, bučk in paradižnikov. Povrhu nadrobimo še mladi sir, za piko na i krožnika in okusa bogatega kosila.