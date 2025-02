Tedenski jedilnik: TOP 5 receptov za februar

Ponedeljek: Radičeva juha in kruhove kocke

Veliko vlaknin in antioksidantov je v tej močni juhi, za katero vam bo priprava vzela 10 minut, kuhala pa se bo še 10 minut.

Torek: Rjavi riž z zelenjavo in svinjino

Hitreje gre, če meso narežete na manjše kose in izberete riž, ki se skuha v 10 minutah. Poiščite v trgovini.

Sreda: Piščanec po kijevsko

Srednja vrednost med tem, da priprava ni preveč zapletena, jed pa je postrežena videti imenitna, primerna tako za slavja kot kuho med tednom (in zato je najbolje, da si nekaj teh zvitkov pripravimo na zalogo in zamrznemo, da so vedno pri roki). Zraven pa krompirjev pire.

Četrtek: Jajca z ajdovo kašo

Okusen obrok, idealen po dolgem dnevu in napornem treningu, saj je nasiten, a hkrati lahek.

Petek: Lignji v paradižnikovi omaki

Morski užitek bo na krožniku v dobre pol ure.