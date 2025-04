Tedenski jedilnik: skoraj nič dela za ta odlična kosila

Ponedeljek: milijonska juha

Milijonska juha je skuhana zares hitro, ker so vse sestavine narezane oziroma naribane res na drobno. Dodaten čar ji prinese dejstvo, da čebulo oziroma por, ki ga prepražimo v začetni fazi priprave, narahlo zarumenimo na maslu, ta pa prinese prijeten okus.

Torek: piščančji trakci

Za to izvedbo pustimo smetano povsem na miru, saj za osnovo omake posežemo po slastni kombinaciji kremnega sira in topljenih sirčkov. S sotiranjem piščančjih trakcev poskrbimo, da bodo sočni, jed pa je pripravljena v pičlih 15 minutah! Ekspresna poslastica! Kaj pa zraven? Riž ali široke rezance.

Sreda: fuži z bakalarjem

Ko bakalar vmešaš v fuže, nastane kremna poslastica z ukročeno aromo, ki ne navduši le ljubiteljev tega ribjega namaza, temveč tudi marsikaterega nenavdušenca.

Četrtek: sladki krompir s šparglji in slanino

Krepka jed, ki je tako polna sestavin in okusov, da je samostojen obrok. Ker je zelo preprosta za pripravo, si jo lahko omislimo za kosilo med tednom in odnesemo s seboj v službo. Njena barvitost pa zagotovo polepša tudi nedeljsko omizje.

Petek: zelena boginja

V trendu so solatne sklede, ki so že same po sebi obrok. Prav posebno pozornost si je v poplavi receptov, ki obljubljajo vitalnost in višek energije, priborila sestavljanka iz zelenih sestavin različnih tekstur, kot so sveže zelje, mlada čebulica, kumare in zeleno jabolko, prelita pa je s kremasto mešanico orehov, česna, špinače, bazilike, čebule in še nekaterih drugih dodatkov.