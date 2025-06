Tedenski jedilnik: res dobre ideje, kako v petih sestavinah poiskati navdih za cel teden

Sestavine, ki bodo ta teden kraljevale na naših krožnikih so: bučke, jajca, kumarice, sardele in limona.

Ponedeljek: Čudoviti bučkini polpeti s preobratom

Ti bučkini polpeti so preprosti, sočni in hitri. Kombinacija naribanih bučk, čebule, drobnjaka, moke, jajca in limonove lupinice pa je popolno utelešenje prvih dni poletja.

Torek: Jajčni tornado in kepica riža

Trik za tisti uau učinek, ko bo navadna jajčna omleta postala mamljiv vrtinec. Poveznjen čez kepico riža ali česa drugega bo ustvaril neustavljivo hrepenenje po tej jedi.

Sreda: Tople kumarice v omaki

Kumarice, čebula in paradižnik, dušeni v smetanovi omaki – okusna in lahkotna jed, odlična s krompirjem ali kruhom.

Četrtek: Jajčna juha

Krepčilna juha, ki lepo poboža želodec in nam povrne moči takrat, ko nam v stresnih dneh primanjkuje časa.

Petek: Špageti s sardelami in kaprami

V tej hitri testeninski jedi sardele, kapre in pelati ustvarjajo bogat morski okus.