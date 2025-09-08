Tedenski jedilnik: priročna kosila naših babic

Kdo se jih spomni ali morda celo kuha? Javite v komentarje na naših družbenih omrežjih.

Ponedeljek: Kavra

Enolončnica, ki jo poznamo tudi pod imenom bloška trojka ali kolerava.

Torek: Granadirmarš

Kaj je bolj prav, granadir ali granadirmarš? Včasih se je to jedlo vsaj enkrat na teden. Razlogi za priljubljenost tega recepta so bili nasitna kombinacija dveh škrobnatih sestavin, dostopnost, preprosta priprava in tradicija.

Sreda: Drobnjakovi štruklji na žup

No, če boste domače vlečeno testo zamenjali za kupljenega, bo tole res preprosto. Drobnjakovi štrukeljci niso predjed niti priloga, temveč enolončnica oziroma glavna jed, saj jih postrežemo s tekočino, v kateri so se kuhali.

Četrtek: Čompe

Hranljivo, okusno, preprosto. Še solata zraven in kosilo je nared.

Petek: Smukavc

Poleg zelja in ohrovta lahko v smukavc dodamo tudi drugo zelenolistno zelenjavo, ki je pač trenutno na razpolago.