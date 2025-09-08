ODPRTA KUHINJA

Tedenski jedilnik: priročna kosila naših babic

Recepti, ki so marsikje že potonili v pozabo, a so tako priročni, da bodo všeč tudi mladim v kuhinji.
Fotografija: Granadirmarš FOTO: Hana Splichal
Odpri galerijo
Granadirmarš FOTO: Hana Splichal

Odprta kuhinja
08.09.2025 ob 08:16
08.09.2025 ob 08:16
Odprta kuhinja
08.09.2025 ob 08:16
08.09.2025 ob 08:16

Kdo se jih spomni ali morda celo kuha? Javite v komentarje na naših družbenih omrežjih.

Ponedeljek: Kavra

Enolončnica, ki jo poznamo tudi pod imenom bloška trojka ali kolerava.

Torek: Granadirmarš

Kaj je bolj prav, granadir ali granadirmarš? Včasih se je to jedlo vsaj enkrat na teden. Razlogi za priljubljenost tega recepta so bili nasitna kombinacija dveh škrobnatih sestavin, dostopnost, preprosta priprava in tradicija.

Sreda: Drobnjakovi štruklji na žup

No, če boste domače vlečeno testo zamenjali za kupljenega, bo tole res preprosto. Drobnjakovi štrukeljci niso predjed niti priloga, temveč enolončnica oziroma glavna jed, saj jih postrežemo s tekočino, v kateri so se kuhali.

Četrtek: Čompe

Hranljivo, okusno, preprosto. Še solata zraven in kosilo je nared.

Petek: Smukavc

Poleg zelja in ohrovta lahko v smukavc dodamo tudi drugo zelenolistno zelenjavo, ki je pač trenutno na razpolago.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

hitro kosilo preprosto kosilo slovenska kuhinja družinsko kosilo

Priporočamo

Urška Klakočar Zupančič spregovorila o tem, zakaj ni bila povabljena na premierjevo poroko
Po odpovedi koncerta se je oglasil Challe Salle: Hvala za lepe besede ob izgubi
Minister v elementu: na poroki skočil na mizo in odpel Thompsona (VIDEO)
Proti Zemlji potuje vesoljska ladja?! Znanstvenik s Harvarda: »Objekt ne more biti komet«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Komentarji:

Priporočamo

Urška Klakočar Zupančič spregovorila o tem, zakaj ni bila povabljena na premierjevo poroko
Po odpovedi koncerta se je oglasil Challe Salle: Hvala za lepe besede ob izgubi
Minister v elementu: na poroki skočil na mizo in odpel Thompsona (VIDEO)
Proti Zemlji potuje vesoljska ladja?! Znanstvenik s Harvarda: »Objekt ne more biti komet«

Izbrano za vas

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.