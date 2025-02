Tedenski jedilnik: preprosta kosila, s katerimi se pocrkljamo

Ponedeljek: Zeljne krpice

Poenostavljen recept, pri izvedbi pa umažemo le en lonec. Brez mesa, primerno tudi kot priloga.

Torek: Zavihane palačinke

Ideja za kosilo ob skledi solate, za brunch v družbi prijateljev ali hitro večerjo. Jed črpa navdih iz francoskih palačink, poimenovanih galettes, ki so značilne za Bretanjo.

Sreda: Rižev narastek

Puhast in ne preveč sladek košček čudovito zaokroži kosilo z enolončnico in prebudi spomine na otroštvo.

Četrtek: Gnudi

Gnudi so preprosta jed, ki preseneča z eleganco in ravnotežjem okusov, njihova priprava po originalnem receptu pa je umetnost, ki zahteva občutljiv dotik naših rok in ostalih postopkov, zlasti, če so pripravljeni brez jajc.

Petek: Lignjev golaž

To je nadvse okusna ter hkrati zelo preprosta in hitro pripravljena jed, ki je lahko odlična ideja za nedeljsko kosilo ali morsko razvajanje med tednom.