Tedenski jedilnik: preprosta kosila, ki vam ne ukradejo veliko časa

Uživali boste v lahkotnih obrokih z veliko zelenjave. Nekatere jedi so tako preproste, da jih lahko z minimalno prilagoditvijo pripravite tudi pred šotorom.
Fotografija: FOTO: Hana Splichal
FOTO: Hana Splichal

Mateja Delakorda
18.08.2025 ob 08:04
Mateja Delakorda
18.08.2025 ob 08:04

Ponedeljek: kumarčni zos

Sezonska dobrota. Na koncu dodamo še koščke kuhane govedine in postrežemo s kruhom. Za hitro kosilo bo kot naročeno.

Torek: paradižnikova pita

Ne gre za strog recept: dopuščena je nepravilna oblika, ne nazadnje zato niti pekača ne uporabljamo.

Sreda: tortilje

Na tortiljo si v poljubni količini nadevamo pripravljene sestavine, najprej salso, nato meso in dodatke ter kislo smetano. Zvijemo in pojemo.

Četrtek: mineštra s stročjim fižolom

Odličen družinski obrok iz enega lonca.

Petek: ajdova kaša s krompirjem

Odlična za poletne jedilnike, ker je pripravljena mimogrede, v petih minutah.

