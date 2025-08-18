Tedenski jedilnik: preprosta kosila, ki vam ne ukradejo veliko časa
Ponedeljek: kumarčni zos
Sezonska dobrota. Na koncu dodamo še koščke kuhane govedine in postrežemo s kruhom. Za hitro kosilo bo kot naročeno.
Torek: paradižnikova pita
Ne gre za strog recept: dopuščena je nepravilna oblika, ne nazadnje zato niti pekača ne uporabljamo.
Sreda: tortilje
Na tortiljo si v poljubni količini nadevamo pripravljene sestavine, najprej salso, nato meso in dodatke ter kislo smetano. Zvijemo in pojemo.
Četrtek: mineštra s stročjim fižolom
Odličen družinski obrok iz enega lonca.
Petek: ajdova kaša s krompirjem
Odlična za poletne jedilnike, ker je pripravljena mimogrede, v petih minutah.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.