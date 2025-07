Tedenski jedilnik: poletne ideje, zaradi katerih boste komaj čakali kosilo

Ponedeljek: vrtnarsko obarvana omleta

Če imamo radi mesne okuse, pa lahko v to enostavno omleto dodamo še malo klobase ali šunke, ki smo jo narezali na kocke.

Torek: piščančje krače in zelenjava z vrta

To je jed, ki prihrani kar nekaj časa, saj je pripravljena samo v enem pekaču. Prav neverjetno je, da s tako malo truda dobimo enkratno, okusno, obilno kosilo, sestavljeno tako iz mesa kot zelenjave.

Sreda: osvežilna rižota, v katero podtaknemo podivjane kumare

Limonova rižota brbončice dodobra prebudi s sokom in lupinico limone, za presenečenje pa poskrbijo kocke kumare, ki se zmehčane odlično znajdejo v njej. Za dobro brco okusa povrhu nadrobimo feto in o njej kmalu ne bo več ne duha ne sluha.

Četrtek: bučkini zvitki v omaki

Bučkini zvitki so polnjeni z mehko rikoto, okus obogatita parmezan in popečena panceta, sveža zelišča in domača paradižnikova omaka pa poskrbijo za prijetno svežino. Ta lahka, kremasta in izredno okusna jed ima veliko prednost, saj jo lahko pripravimo vnaprej in hranimo v hladilniku do peke oziroma dokler je ne potrebujemo.

Petek: rezanci in rakci

Priporočamo preplet finih testenin s sočnimi kozicami v nesramno kremni omaki. Kljub pogostemu vihanju nosov nad združevanjem morskih dobrot z mlečnimi izdelki se kozice v taki omaki počutijo nadvse udobno.