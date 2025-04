Tedenski jedilnik: okusno, preprosto in za repete

Ponedeljek: riž z rakci

Za okus po poletju in skomine po morju.

Torek: bakalca s piščancem

Gre za obari podobno jed, v kateri se znajdejo čebula, gomoljna zelenjava in meso. Odlično se poda k polenti, žgancem in mlincem, najbolj pa se spodobi, da jo ponudimo ob še eni legendarni idrijski dobroti – žlikrofih.

Sreda: porova pita

Na to preprostost bi bil ponosen še Jamie Oliver. Ko smo pekač potegnili iz pečice, smo namreč takoj pomislili, da je prav takšna, kot so stvaritve v njegovih televizijskih oddajah. Rustikalnega videza, lahkotno pripravljene, dišeče, domače in kar vabijo, da sedemo k obedu. Zraven samo še solata in kosilo je nared.

Četrtek: Pogača z mletim mesom, zeljem in skuto

Ponudimo kot glavno jed z veliko skledo slastnega motovilca z mladim česnom ali čemažem.

Petek: Ocvrti lignji

Ni samo ocvrt piščanec tisti, ki ga lahko pretentamo in hrustljavo spečemo v pečici brez prevelikih količin maščobe. Tudi s priljubljenimi kalamari je tako.