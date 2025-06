Tedenski jedilnik: odlična kosila, ki jih pripravimo v pol ure

Ponedeljek: ocvrti bezgovi cvetovi

Narejeni malce drugače, kot ste jih vajeni. Hrustljavi, aromatični, po želji posladkani in postreženi ob božanski omaki iz jagod in rabarbare.

Torek: testenine iz enega lonca

Naš preverjen recept za zbirko 15-minutnih kosil. Obljubimo, ta jed vam ne bo vzela niti minute več in zanjo boste umazali le eno posodo.

Sreda: narastek iz starega kruha

Razni narastki, sladki ali slani, so zares najbolj preprost in hkrati okusen način, da porabimo vse mogoče, kar bi lahko zastaralo v hladilniku.

Četrtek: piščanec in zelenjava

Piščanec, nataknjen na lesene palčke, je zelo priročen, da ga porabimo tudi kako drugače. Ni se nam treba ukvarjati z rezanjem mesa, to pa je pogosto že marinirano.

Petek: Orada na zelenjavni posteljici

File orade s koromačem in kitajskim zeljem zveni že skorajda praznično, a zagotavljamo vam, da gre zgolj za nekaj rezanja prave kombinacije zelenjave, ki jo začinimo in iz nje pripravimo hrustljavo posteljico za nežne in sočne ribje fileje. Preprosto in izvrstno!