Tedenski jedilnik: najboljša kosila za september

Ni tega meseca brez maminih slivovih cmokov, jedi s svežim zeljem in prvih bogatih enolončnic.
Fotografija: Gobov golaž FOTO: Urška Fartelj
Gobov golaž FOTO: Urška Fartelj

01.09.2025 ob 08:07
Ponedeljek: rižota in sladek krompir

Recept, ki ga preprosto morate narediti za svoje najbližje.

Torek: slivovi cmoki

Priprava cmokov iz skutnega testa je res zelo preprosta, naravnost »brzinska«, a zaradi tega niso prav nič manj okusni, celo bolj rahli so.

Sreda: gobov golaž

Golaž. Takšen ali drugačen, vsi se skuhajo bolj ali manj vsi po istem kopitu. Samo glavne sestavine se menjavajo in čas kuhe se spreminja glede na to, koliko toplotne obdelave potrebuje glavna sestavine.

Četrtek: štrudelj na slano

Zelenjavni zavitek je odlična priloga ali samostojna jed ob skledi solate, ki jo lahko pripravimo vnaprej in postrežemo hladno.

Petek: juha s fižolom in bučo

Sezona pravih buč pred vrati.

kosilo preprosto kosilo družinsko kosilo

