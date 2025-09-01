Tedenski jedilnik: najboljša kosila za september
Ponedeljek: rižota in sladek krompir
Recept, ki ga preprosto morate narediti za svoje najbližje.
Torek: slivovi cmoki
Priprava cmokov iz skutnega testa je res zelo preprosta, naravnost »brzinska«, a zaradi tega niso prav nič manj okusni, celo bolj rahli so.
Sreda: gobov golaž
Golaž. Takšen ali drugačen, vsi se skuhajo bolj ali manj vsi po istem kopitu. Samo glavne sestavine se menjavajo in čas kuhe se spreminja glede na to, koliko toplotne obdelave potrebuje glavna sestavine.
Četrtek: štrudelj na slano
Zelenjavni zavitek je odlična priloga ali samostojna jed ob skledi solate, ki jo lahko pripravimo vnaprej in postrežemo hladno.
Petek: juha s fižolom in bučo
Sezona pravih buč pred vrati.
