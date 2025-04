Tedenski jedilnik: naj zadiši po žaru

Ponedeljek: obara s šparglji

Da obara poka od okusa, so bolj kot meso krive kosti. Ravno zato pisker ajmohta veselo sprejme kurje vratove, hrbet ali prsi brez fileja, pokrovke pa ne zapre niti drobovini. Bedrca so pa super, saj v obari dobimo okus iz kosti in kože, meso v juhi pa je prava poslastica.

Torek: pleskavice kot iz čevabdžinice

Zraven pa domače lepinje in skleda solate.

Sreda: Pita s sirom feta

Krasnega okusa in hitro pripravljeno ob popečeni zelenjavi z žara in skledi pomladne solate.

Četrtek: Hot dog s čevapčiči

Ko imaš omenjene skupine posejane po vsem travniku, jih je prav neekonomično zbobnati vkup za eno mizo. Pripravimo raje bolj priročen združek dveh legendarnih piknik jedi – hot doga in čevapčičev.

Petek: lososov burger

V burgerju se največkrat znajdejo žmohtne mesnine, a to ne pomeni, da v tem tolmunu okusov ribe niso dobrodošle. Če za zvezdo takega sendviča uporabimo lososa, ga pravilno spečemo in postrežemo v španoviji z legendarno remulado, mu marsikateri burger ne seže niti do prve solatke.