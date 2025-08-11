Tedenski jedilnik: dobra kosila, s katerimi razveselimo vso družino
Ponedeljek: testenine alla Norma
Krasna poraba jajčevcev in paradižnikov – omako lahko seveda pripravimo tudi iz svojih, mesnatih ali pelatov, če so že lepo zreli.
Torek: kuskus s piščancem alla caprese
Priljubljen okus, v katerem se družijo paradižnik, mocarela in bazilika, smo dodali vsestranskemu kuskusu. Zaprite ga v posodico in se podajte na lepše.
Sreda: bučkini zvitki z mletim mesom
Nadevana poletna zelenjava je nekaj najboljša. Če obožujete čolničke z raznoraznimi polnili, vam toplo priporočamo, da se bučk lotite še na ta način.
Četrtek: ocvrt puran z rizibizijem
Kosilo, ki razveseli prav vse, še posebno otroke.
Petek: njoki po sorentinsko
Italijanska klasika, ki jo boste oboževali. Njoke potopimo v omamno paradižnikovo omako, dodamo mocarelo in vse skupaj popečemo v pečici.
