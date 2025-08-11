ODPRTA KUHINJA

Tedenski jedilnik: dobra kosila, s katerimi razveselimo vso družino

Z veliko zelenjave, ki je prav zdaj na voljo. Naj vam tekne!
Fotografija: FOTO: Tamara Ružić
Mateja Delakorda
11.08.2025 ob 07:30
Ponedeljek: testenine alla Norma

Krasna poraba jajčevcev in paradižnikov – omako lahko seveda pripravimo tudi iz svojih, mesnatih ali pelatov, če so že lepo zreli.

Torek: kuskus s piščancem alla caprese

Priljubljen okus, v katerem se družijo paradižnik, mocarela in bazilika, smo dodali vsestranskemu kuskusu. Zaprite ga v posodico in se podajte na lepše.

Sreda: bučkini zvitki z mletim mesom

Nadevana poletna zelenjava je nekaj najboljša. Če obožujete čolničke z raznoraznimi polnili, vam toplo priporočamo, da se bučk lotite še na ta način.

Četrtek: ocvrt puran z rizibizijem

Kosilo, ki razveseli prav vse, še posebno otroke. 

Petek: njoki po sorentinsko

Italijanska klasika, ki jo boste oboževali. Njoke potopimo v omamno paradižnikovo omako, dodamo mocarelo in vse skupaj popečemo v pečici.

