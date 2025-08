Tedenski jedilnik: božanska kosila, za katera porabimo čim več zelenjave z vrta

Ponedeljek: zelje, mleto meso in testenine

Nasitno in preprosto kosilo, polno okusa. Takšno kosilo res nikoli ne razočara. Je kot nalašč, da si privoščimo glavo zelja, ki mu gre letos po vrtovih in njivah kar dobro.

Torek: polnjeni paradižniki

Prava specialiteta. V Italiji jih spečejo na krhljih krompirja, da je obrok res bogat. Mogoče namig tudi za vas.

Sreda: riž z veliko zelenjave

Glavna zelenjava za džuveč je paradižnik, podušen na čebuli in papriki. Od tu naprej so sestavine stvar sezone, tradicije ali trenutne zaloge. V džuveč namreč lahko zamešate marsikaj. Marsikdo bo dodal korenček, narezan na tanke kolobarje, pogosta sestavina je tudi stročji fižol. Zanimivo je, če so paprike različnih barv, rdeča in rumena. Malo pikantnega doda blago pekoča mleta paprika.

Četrtek: zapečene bučke

So recepti, ki imajo univerzalno in trajno privlačnost, in med njimi izstopajo tisti, pri katerih je malo sestavin, te se stresejo v pekač in porinejo v pečico, kuhar ali kuharica pa lahko počne nekaj čisto drugega – a bo rezultat vseeno popoln, samo narezati ga bo treba na kocke ali rezine. Zraven pa še skleda solate.

Petek: Polnjene paprike

Malo drugačne, kot ste jih vajeni. Namenjene tudi tistim, ki ne jedo mesa.