Tedenski jedilnik: 5 fantastičnih kosil za konec poletja

Ko se poletje počasi poslavlja, na vrtičkih in tržnicah še vedno najdemo bučke, paradižnik, pa tudi že prve buče. Uporabimo jih za slovo poletju: začnemo z domačo musako, nadaljujemo s krompirjem in bučo na dišečem žajblju, sredi tedna si privoščimo najbolj kremno rižoto, četrtek bo malce bolj lahkoten s pico brez moke, teden pa zaključimo s poletnimi testeninami, ki združijo nepričakovano popolno kombinacijo okusov.

Ponedeljek: Klasična musaka z bučkami – domača jed, ki vedno ogreje in nasiti

Musaka je čudovita poletna jed iz starih časov naših babic, ki so znale pripraviti zelo okusne obroke s preprostimi sestavinami.

Torek: Krompir in buča na žajblju – preprost recept z dišečo jesensko noto

Za hrustljavo opečen krompir ga opečemo skupaj z bučo. Uporabimo res dobro ponev z debelim dnom ali vse skupaj prestavimo v ogreto pečico.

Sreda: Najbolj kremna rižota, kar ste jo kdaj jedli – pravo razvajanje sredi tedna

Tale različica je 11/10 na lestvici kremnosti. Za to pa je zaslužna ta mlečna sestavina, ki je zadnje čase pravi hit.

Četrtek: Pica brez moke – lahkotna, a še vedno božansko okusna

Z zamenjavo testa smo pici ukradli dobršen del ogljikovih hidratov, če pa želimo energijsko vrednost že tako vitke pice še zmanjšati, lahko omejimo količino sira, ki ga namečemo nanjo.

Petek: Poletne testenine – sveža kombinacija okusov, ki vas bo presenetila

Včasih se moramo izdatno pocrkljati in si privoščiti bogato in drzno kosilo.