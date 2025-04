Teden oblikovanja v Milanu: Kaj tokrat ponuja prestolnica oblikovanja?

Milano se je v teh dneh spremenil v prestolnico oblikovanja. Do nedelje, 13. aprila, se namreč odvija mednarodni sejem Salone del Mobile, ob katerem zaživi celotno središče mesta. Osrednji del razstavnega programa in spremljevalnih prireditev sicer poteka na razstavišču Rho, ki leži približno deset kilometrov iz središča mesta, kjer je bila nekoč Agipova rafinerija, nastalo pa je po zamisli arhitekta Massimiliana Fuksasa in je prvič zaživelo leta 2006.

Na sejmu, na katerega se vsako leto zgrne več kot 300 tisoč obiskovalcev, povezanih s pohištveno industrijo in oblikovanjem, letos razstavlja 2100 razstavljavcev iz 37 držav. Na njem se poleg sejma klasičnega, modernega in dizajnerskega pohištva odvijata še sejma svetil Euroluce in opreme za pisarne Workplace. Poleg tega prireditelji že od leta 1998 dajejo priložnost mladim (starim do 35 let), še neuveljavljenim oblikovalcem in oblikovalskim šolam, ki se predstavijo na SaloneSatellite. Letos se na SaloneSatellite predstavlja 700 oblikovalcev in 20 oblikovalskih šol.

