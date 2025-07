Takšno strategijo ima priljubljeni slovenski učitelj vsak september

Profesor dr. Uroš Ocepek je eden najbolj prepoznavnih učiteljev pri nas, po izboru naše medijske hiše in njenih bralcev Učitelj leta in kasneje tudi finalist na svetovnem izboru najboljši pedagogov.

Umetno inteligenco je začel vključevati v učni načrt še preden je UI postala del vsakdana, je pobudnik mnogih projektov, ki mlade spodbujajo na številnih področjih učenja, raziskovanja in spoznavanja, predvsem pa je njegov cilj, da je učitelj, kakršnega bi si sam kot učenec želel.

»Dober učitelj je tisti, ki sliši svoje dijake, ki je odprt za različne pogovore in predvsem, da pokaže, da je samo človek, da pokaže svoje napake in da skupaj z dijaki poišče neko pot do cilja, naj bo to znanje ali določena življenjska situacija,« na vprašanje, zakaj po njegovem mnenju sodi med najboljše učitelje odgovori dr. Uki, kot ga kličejo, in dodaja, da je vsa priznanja svojemu delu verjetno dobil na podlagi vseh inovacij, ki jih je uvedel pri svojem delu.

Na prvem mestu so to inovacije na področju pedagogike, pa tudi zaradi nenavadnih pristopov, ki jih je s pomočjo dijakov uresničil.

Otroci so kot glina

Verjetno pa je pomembno tudi, da ima učitelj rad otroke? »Predvsem je pomembno, da imaš rad ljudi. Saj so v ta proces vključeni tako otroci, mladostniki in seveda tudi starši. To je najbolj pomembno. Seveda pa te ne smejo otroci nervirati, moraš imeti neki filter in vedno moraš imeti v mislih, da so oni samo nek posnetek, tako staršev kot družbe. V mislih moraš imeti, da so otroci glina, ki jo še lahko spremenimo. Ne popolnoma, a kakšno vrednoto jim lahko privzgojimo,« pove.

A kljub temu, da je s svojimi učenci povezan in je njihov zaupnik, ima v razredu jasno postavljene meje in vzpostavljen red. Kako mu to uspe?

»Moj recept je, da sem vsakega septembra zelo nedostopen, zelo strog, predvsem do prvih letnikov. Jasno jim povem, kje so moje meje, vsako zadevo opazim, se nanjo odzovem, moji odzivi na njihove vedenjske vzorce so bolj strogi. Po enem ali dveh mesecih pa se zelo zmehčam,« pravi sogovornik in dodaja, da je od starejših učencev že slišal, da mlajši potožijo, kako je strog, in da jih potem ti pomirijo, naj počakajo kakšen mesec in bo nato bolje.

V pogovoru je spregovoril o svojem poletnem potovanju, ki ga čaka. Odpravlja se namreč na Švedsko, kjer bo med drugim obiskal najdišča posmrtnih ostankov daljnih sorodnikov, s katerimi ima ujemanje v DNK. Zakaj ga ti tako zanimajo? Prisluhnite pogovoru, ki ga najdete TUKAJ, na Delo.si.