Tako se rešimo neprijetnega vonja oblačil, ki smo jih pozabili vzeti iz stroja

Namesto svežine vas je v takšnem primeru pričakal neprijeten, vlažen in zatohli vonj po postani vodi. To je pogosta težava, s katero se gotovo kdaj srečamo vsi. V naglici življenja včasih preprosto pozabimo na perilo, ki ostane v stroju dlje, kot bi smelo. Na srečo obstajajo učinkoviti načini, kako oblačila osvežiti in se znebiti neprijetnih vonjav.

Zakaj perilo sploh začne smrdeti?

Ko perilo ostane v pralnem stroju več ur ali celo čez noč, vlaga ustvari popolno okolje za rast bakterij in plesni. Temna, vlažna notranjost pralnega stroja pa omogoča razvoj mikroorganizmov, ki povzročajo izjemno neprijeten vonj. Če uporabljate preveč detergenta ali mehčalca, lahko ostanki ostanejo na oblačilih in neprijetne vonjave še pospešijo. A brez skrbi, če ste ugotovili, da ste oblačila pustili v pralnem stroju predolgo, ne skrbite. Obstaja namreč čisto preprost trik, kako perilo rešiti.

