Tako preprečite, da bi se na vhodnih vratih nabirale pajčevine

Vrata, predvsem tista, ki jih redko uporabljamo, so idealna mesta za pajke, da tam zgradijo svoja domovanja. Ti kraji navhodih navadno nudijo zaščito pred vremenskimi vplivi in hkrati omogočajo dostop do insektov, ki se pogosto znajdejo blizu prehodov zaradi svetlobe ali toplote. Pajki tako svoje pajčevine zelo radi zgradijo kar na vhodnih vratih naših domov, mi pa si tega seveda ne želimo.

