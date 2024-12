Tako preprečimo, da bi bilo naše stanovanje stalno prašno

Brisanje prahu sodi k vzdrževanju reda in higiene v našem domu, ker se drobni delci nenehno nabirajo na različnih površinah, pa moramo to opravilo opravljati precej pogosto. Včasih se sprašujemo, od kod se je vzel ves ta prah in kako lahko preventivno ukrepamo proti njemu. Na srečo res obstaja nekaj trikov, kako lahko čas do naslednjega brisanja prahu podaljšamo za kakšen dan ali dva.

Več na deloindom.si.