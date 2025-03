Tako hitro moramo porabiti odprto steklenico oljčnega olja

Nekaj zanimivosti o oljčnem olju nam je na vodeni pokušini pred kratkim nanizal Davor Dubokovič, vodja posestva Monterosso v Istri. Njihove oljke rastejo na Hrvaškem, tik za mejo, predelajo jih v Sloveniji, olje pa se vse pogosteje uvršča visoko na svetovne lestvice. Na ocenjevanjih se za točke poteguje predvsem olje grand selection, ki velja za osrednji okus s tega posestva. Če omenimo samo zadnji dve uvrstitvi: na ocenjevanju Flos Olei je doseglo visokih 97 točk od sto, med najvišje ocenjene pa se je zavihtelo tudi na zadnjem ocenjevanju Evooleum v Madridu.

...

Prva zanimivost, na katero nas je spomnil: oljčno olje je skorajda na samem vrhu živil, ki jih bodisi ponarejajo bodisi zavajajoče označujejo. Kot je pojasnil Dubokovič, se pod oznako oljčno olje na policah pojavljajo tudi steklenice, v katerih je tega le za deset odstotkov, preostanek pa je sončnično. Zakaj? »Ker je cena oljčnega olja neprimerno višja,« je pojasnil Dubokovič in na vprašanje, kako se lahko izognemo ponaredkom ter sumljivim mešanicam, pojasnil: »Kupujte pri preverjenih proizvajalcih. Izogibajte se steklenicam, na katerih piše, da je v njih mešanica olj – to lahko pomeni, da so v njem še druga. Poglejte tudi, od kod izvira: če je zapisano, da ni pridelano v Evropski uniji, je to lahko sumljivo. V Evropi imamo namreč odlična oljčna olja, poleg slovenskih in hrvaških so tu še kakovostna španska in italijanska.«

...

Kaj pa rok uporabe?

Zanima nas, ali ga lahko uporabljamo za cvrtje. »Odgovor je da, vendar le enkrat,« je dejal sogovornik in namignil, da zaradi cene (za liter boste trenutno pri kmetovalcih odšteli okoli dvajset evrov) taka uporaba ni preveč smotrna. Ni pa nič narobe, če tu in tam na nekaj kapljicah ocvremo denimo jajce.

Tretja zanimivost je povezana z rokom uporabe. Velja, da je ta sestavina uporabna do osemnajst mesecev. »A ko steklenico enkrat odpremo, je treba vsebino uporabiti v tridesetih dneh,« še omeni sogovornik.

...

Deviško oljčno olje

Morda še to: izraz deviško oljčno olje označuje tista olja, ki so pridobljena iz plodov oljk izključno z mehanskimi ali drugimi fizikalnimi sredstvi in pod pogoji, ki ne povzročijo spremembe olja. Takšna olja so razvrščena v tri skupine: ekstra deviško, deviško in lampantno oljčno olje. Te tri skupine se razlikujejo po največji vsebnosti prostih maščobnih kislin, izraženo kot oleinska kislina – ekstra deviško oljčno olje ima teh kislin denimo do 0,8 grama na 100 gramov olja, lampantno pa več kot 2 grama na 100 gramov olja.

Pa še to: ali veste, zakaj pokušino oljčnih olj pogosto spremljajo jabolka? Ker njihova svežina spere iz ust ostrino, ki ostane po olju z več pikantnosti.