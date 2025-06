Tako bučke preprosto spremenimo v res dobro začimbno mešanico

Bučke. Na vrtu jih je preveč, v hladilniku se vrstijo, iz vsake košare na tržnici pa kar kličejo: »Ustvari nekaj iz nas!« In ker smo jih že naribali v polpete, zblendali v juho, zapekli z rikoto in jim celo zaupali mesto v čokoladnih brownijih, je zdaj čas, da jih uporabimo še na en res poseben način: Spremenimo jih v začimbno mešanico!

Kaj to sploh pomeni?

Bučke vsebujejo veliko vode in so precej blagega okusa – a ravno zato so popolne kot nosilna osnova za suho zelenjavno začimbo, ki jo lahko uporabljamo v juhah, rižotah, omakah, celo kot dodatek v domači začimbni mešanici.

Naš recept: bučkina začimbna mešanica

Sestavine:

2 večji bučki

1 manjša čebula (po želji)

2 stroka česna

pest svežega peteršilja ali kopra

1 žlička soli

po želji: korenje, zelena, por, timijan, luštrek

Priprava

Bučke naribamo na grobo in jih rahlo posolimo. Pustimo stati 10 minut, da spustijo vodo, nato jih dobro ožamemo. Dodamo nasekljano čebulo, česen in zelišča – vse skupaj na tanko razporedimo po pekaču, obloženem s papirjem za peko. Sušimo v pečici pri najnižji temperaturi (cca 60–70 °C) s priprtimi vrati (ali v sušilniku za sadje).

...

...

Sušimo 4–6 ur, dokler masa ni popolnoma suha in lomljiva. Vse skupaj zmeljemo v blenderju ali kavnem mlinčku v fino začimbno mešanico. Shranimo v čist in steklen kozarček s pokrovom. Tako pripravljeno začimbno mešanico lahko dodamo v juhe, omake, testenine, enolončnice ali pa jo potresemo kar po pečenem krompirju. Polna je okusa, a brez dodatkov ali ojačevalcev.

Uporabni triki, ki vedno pridejo prav

1. Mlada je boljša

Za začimbno mešanico vedno uporabimo mlade bučke z mehko lupino, ker vsebujejo manj vode in imajo intenzivnejšo aromo.

2. Brez semen!

Če bučka že razvija semena, jih odstranimo. Semena namreč postanejo grenka in se težje sušijo.

3. Dodamo ščep sladkosti

Če želimo bolj zaokrožen okus, lahko mešanici dodamo žlico naribanega korenja ali malo suhe čebule. To bo uravnotežilo zemeljski okus bučk.

4. Preveč bučk? Naredimo še bučkin prah!

Če ne želimo začimbne mešanice, bučke lahko posušimo brez dodatkov in zmeljemo v bučkin prah, ki ga dodajamo testu za kruh, v mesne kroglice, uporabimo pa ga lahko tudi kot zgoščevalec juh.

V nepredušnem kozarcu, v temnem in suhem prostoru bo mešanica ostala uporabna vsaj 3 mesece – čeprav je pri nas običajno zmanjka veliko prej.

