V pomivalnem stroju ste jih ves čas zlagali narobe – zato niso bili nikoli čisti

Zlaganje posode v pomivalni stroj je eno izmed tistih vsakodnevnih opravil, ki se na prvi pogled zdi čisto enostavno. A kljub temu ne gre zanemariti pravilne tehnike polaganja krožnikov, kozarcev in loncev v stroj, saj lahko to bistveno vpliva na učinkovitost pomivanja, porabo vode in življenjsko dobo samega stroja. Pravilno zložena posoda bo pripomogla, da bo čista že po enem ciklu, brez potrebe po dodatnem ročnem izpiranju ali ponovnem pranju.

Najprej je pomembno, da posodo pravilno pripravimo za strojno pomivanje. Ostanke hrane je priporočljivo odstraniti, vendar posode ni treba predhodno izpirati pod vodo, saj ima večina sodobnih pomivalnih strojev dovolj zmogljive šobe in senzorje, da učinkovito očistijo tudi bolj umazano posodo. Prekomerno izpiranje je celo nepotrebno potratno za vodo, manj učinkoviti pa bodo tudi strojni detergenti.

Krožnikom posebno pozornost

Pri zlaganju posode je ključno upoštevati razporeditev polic in razdelkov v pomivalnem stroju. Spodnji del stroja je običajno namenjen večjim in bolj umazanim kosom posode, torej krožnikom, loncem, ponvam in večjim skledam. Posebno pozornost pa danes namenjamo krožnikom.

Te zlagamo v za to predvidene reže, pri čemer naj bodo obrnjeni proti sredini in rahlo nagnjeni navzdol, da voda lažje dostopa do umazanije. Pomembno je, da se posoda med seboj ne dotika preveč, saj to lahko prepreči dostop vode in detergenta do vseh površin. Pravilen položaj krožnikov si lahko ogledate v zgornjem videu. Naj bodo obrnjeni s površino, s katere jemo, rahlo navzdol. Tako bo stroj pri pranju veliko bolj učinkovit, posoda pa po končanem pomivalnem ciklu precej bolj čista. Kateri pa so vaši triki pri zlaganju posode v pomivalca?