Ta vložena repa vas bo presenetila: rožnati shranek, ki zasvoji (recept)

Vložena repa je dokaz, da lahko iz skromne zelenjave nastane nekaj presenetljivo posebnega. Če jo običajno povezujemo le s klasično kislo repo, jo v tem receptu spoznamo v sodobni in trenutno zelo trendovski različici. Gre za bližnjevzhodni način vlaganja, ki ga poznamo pod imenom turšija.

Za pripravo potrebujemo kilogram drobnih rep, nekaj listov zelene, krhelj rdeče pese, česen, sol in beli kis. Prav pesa poskrbi za privlačen videz, ki vsako solato ali narezek spremeni v barvit krožnik. Repo razrežemo, zložimo v sterilizirane kozarce, dodamo zeleno, česen in peso, nato pa vse prelijemo z mešanico kisa, vode in soli. Kozarce zapremo in jih približno teden dni pustimo na sobni temperaturi, da se razvije značilen okus. Nato jih prestavimo v hladilnik, kjer vložena repa zdrži še dober mesec.

Zakaj je ta shranek poseben?

Ker ga lahko uporabimo na nešteto načinov. Vložena repa se odlično poda na sendviče, v burgerje, solate in sodobne »poke sklede«. Je izvrstna spremljava narezkom z močnimi mesninami, saj lepo uravnoteži masten okus. Poleg tega je priprava hitra in nezahtevna, zato je recept idealen za vse, ki želite poskusiti nekaj novega v svetu shrankov.

Če iščete idejo, kako repo spremeniti v sodoben in okusen dodatek, je ta recept popolna izbira.

S čim postrežemo?

Na sendvičih, v solatah, zlasti tistih, ki se jih je oprijelo ime poke bowl, ob narezkih, v katerih so močne in mastne mesnine.

Sestavine

1 kg majhnih rep

za majhno pest listov zelene

4 stroki česna

krepak krhelj sveže rdeče pese

300 ml kisa (najbolje belega)

90 g soli

Priprava