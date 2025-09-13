ODPRTA KUHINJA

Ta vložena repa vas bo presenetila: rožnati shranek, ki zasvoji (recept)

Bližnjevzhodni način, ki nam pokaže, kako posebna je lahko vložena repa. Hitro kisanje, hitra poraba, čudovit videz.
Fotografija: Ta vložena repa vas bo presenetila: rožnat shranek, ki zasvoji FOTO: Wandering views/Shutterstock
Ta vložena repa vas bo presenetila: rožnat shranek, ki zasvoji FOTO: Wandering views/Shutterstock

13.09.2025 ob 11:30
13.09.2025 ob 11:30

Vložena repa je dokaz, da lahko iz skromne zelenjave nastane nekaj presenetljivo posebnega. Če jo običajno povezujemo le s klasično kislo repo, jo v tem receptu spoznamo v sodobni in trenutno zelo trendovski različici. Gre za bližnjevzhodni način vlaganja, ki ga poznamo pod imenom turšija.

Za pripravo potrebujemo kilogram drobnih rep, nekaj listov zelene, krhelj rdeče pese, česen, sol in beli kis. Prav pesa poskrbi za privlačen videz, ki vsako solato ali narezek spremeni v barvit krožnik. Repo razrežemo, zložimo v sterilizirane kozarce, dodamo zeleno, česen in peso, nato pa vse prelijemo z mešanico kisa, vode in soli. Kozarce zapremo in jih približno teden dni pustimo na sobni temperaturi, da se razvije značilen okus. Nato jih prestavimo v hladilnik, kjer vložena repa zdrži še dober mesec.

Zakaj je ta shranek poseben?

Ker ga lahko uporabimo na nešteto načinov. Vložena repa se odlično poda na sendviče, v burgerje, solate in sodobne »poke sklede«. Je izvrstna spremljava narezkom z močnimi mesninami, saj lepo uravnoteži masten okus. Poleg tega je priprava hitra in nezahtevna, zato je recept idealen za vse, ki želite poskusiti nekaj novega v svetu shrankov.

Če iščete idejo, kako repo spremeniti v sodoben in okusen dodatek, je ta recept popolna izbira.

S čim postrežemo?

Na sendvičih, v solatah, zlasti tistih, ki se jih je oprijelo ime poke bowl, ob narezkih, v katerih so močne in mastne mesnine.

Sestavine

  • 1 kg majhnih rep
  • za majhno pest listov zelene
  • 4 stroki česna
  • krepak krhelj sveže rdeče pese
  • 300 ml kisa (najbolje belega)
  • 90 g soli

Priprava

  1. Repe olupimo in jih narežemo na palčke, polovice ali četrtine, lahko pa jih celo pustimo cele, če so res krmežljave.
  2. Naložimo jih v nekaj večjih kozarcev, ki smo jih pred tem sterilizirali, dodamo liste zelene in rdečo peso, lahko tudi narezano na manjše koščke, da bo spustila še več barve.
  3. Kisu dodamo sol in pomešamo, da se raztopi, nato primešamo še liter prekuhane vode in s tem prelijemo vložene repe.
  4. Zapremo in kak teden pustimo kar na pultu, nato postavimo kozarce v hladilnik, kjer navadno zdržijo kak mesec in pol.

Premium
Milijon evrov za odganjanje črne magije: zakonca zaradi »urokov« zastavila hišo, devet traktorjev ...
To je razlog, zakaj bo od ponedeljka naprej grmelo na osrednjem vojaškem vadišču v Postojni
To bo med obiskom Donalda in Melanie Trump počela princesa Kate
Alarm iz zbornice: zdravnike zlorabljajo za reklame »čudežnih zdravil«

Premium
Milijon evrov za odganjanje črne magije: zakonca zaradi »urokov« zastavila hišo, devet traktorjev ...
To je razlog, zakaj bo od ponedeljka naprej grmelo na osrednjem vojaškem vadišču v Postojni
To bo med obiskom Donalda in Melanie Trump počela princesa Kate
Alarm iz zbornice: zdravnike zlorabljajo za reklame »čudežnih zdravil«

