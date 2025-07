Ta trik z mlačno vodo bo mladi krompir naredil še boljši

Ko se sezona mladega krompirja začne, vemo, da je poletje tu. Mehka lupinica, maslen okus in hitra priprava – mladi krompir je idealna priloga, podlaga za solate ali zvezda samostojnega krožnika. A obstaja trik, s katerim lahko to že tako odlično živilo naredimo še boljše – in skriva se v mlačni vodi.

Kaj je trik z mlačno vodo?

Večina nas krompir meče v hladno vodo in ga kuha do mehkega. A če mladi krompir najprej namočimo v mlačno (ne vročo!) vodo, se zgodi nekaj čarobnega. Škrob na površini se začne počasneje sproščati, krompir postane bolj enakomerno kuhan, tekstura pa je na koncu mehkejša znotraj in bolj čvrsta zunaj. To je še posebej koristno pri kuhanju za krompirjevo solato ali za viralen t. i. »potlačen krompir«.

Kako trik uporabimo v praksi?

Mladi krompir operemo, ne lupimo. Položimo ga v posodo z mlačno vodo (okoli 40 °C) in pustimo stati 15–20 minut. Nato vodo odlijemo, dodamo novo hladno vodo, rahlo solimo in skuhamo do mehkega. Po kuhanju krompir uporabimo naprej – za solato, pečenje ali kot prilogo.

...

Zakaj deluje?

Mlačna voda sproži počasno sproščanje škroba, kar pomeni manj razpadajočih krompirjev med kuhanjem.

Površina krompirja se ne razmehča prehitro, zato ne razpade.

Krompir ohrani svoj okus in boljšo teksturo, kar se še posebej pozna pri nadaljnji obdelavi (praženje, pečenje, tlačenje).

Ta trik je še posebej uporaben, če imamo krompir, ki je bil shranjen nekaj dni in je začel izgubljati vlago, saj ga bo namakanje v mlačni vodi vrnilo k življenju. V vodo sicer lahko dodamo tudi žličko kisa ali limone, kar bo še dodatno utrdilo njegovo teksturo in mu pomagalo, da bo med pečenjem pridelal še lepšo in bolj hrustljavo skorjico. ​

Pa še bonus ideja za slasten »potlačen krompir«