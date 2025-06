Ta trik Boštjana Napotnika, ki ga priporoča tudi kulinarična urednica, vam lahko reši teden v kuhinji

V novi epizodi podkasta o kulinariki in kulturi bivanja se pogovarjamo s Karino Cunder Reščič – dolgoletno urednico priloge Odprta kuhinja in gonilno silo nove tiskane revije OK magazin, ki prihaja kot sveža nadgradnja priljubljene tedenske priloge. Tema? Slovenci, hrana, ambient – in kako z načrtnim pristopom do kuhanja izboljšamo kakovost življenja.

