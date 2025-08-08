Vsi govorijo o tem kuhinjskem trendu – cvetice na krožniku

Priljubljeni trend v kuhinji je okraševanje jedi s cveticami. Toda užitno cvetje ni le za dekoracijo, jedem lahko doda barvo, okus, pa tudi teksturo. Gotovo so vam nekatere užitne cvetice vsaj po receptih domače, tokrat pa smo se odločili predstaviti kulinarični sloves lepotic z vrta, ki bi si jih teže zamislili na praznično pogrnjeni mizi: tulipanov, maslenic, nageljčkov in kovačnika. Dodajamo nekaj priporočil za njihovo gojenje.

Da so cvetovi nekaterih rastlin, denimo akacijevi, bezgovi ali regratovi, užitni, je pri nas širše znano zaradi tradicionalnih receptov, podobno velja za cvetice, ki jih ljudsko zdravilstvo uporablja za čaje, kot so trobentice ali vijolice, tudi cvetke začimbnic si zlahka predstavljamo na krožniku. Skozi tisočletja so se ljudje naučili, katere rastline so užitne in katere ne, in imeli so jih v svoji bližini. V urbanem svetu pa smo veliko tega znanja izgubili.

V Angliji, ki ima zavidljivo botanično tradicijo in izročilo kuhanja s cvetjem, lahko tako danes za nekaj funtov po spletu naročite paketek mešanih ali čisto določenih jedilnih cvetic. Tudi pri nas pa zlahka kupite mešanico semen jedilnih cvetic.

