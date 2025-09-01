Skupina psihologov z univerze na Dunaju, Trinity Collegea v Dublinu in Humboldtove univerze v Berlinu je preučila 38 predhodno objavljenih študij, v katerih je sodelovalo 6.805 udeležencev. Prejšnje raziskave so po poročanju Science Daily nakazovale, da lahko tudi gledanje umetnosti vpliva na razpoloženje ali stres, vendar so bile raziskave omejene in nedosledne. Ta študija pa je preučila desetletja razpršenih raziskav in prvič zagotovila celovit pregled, kdaj, kje in zakaj se gledanje umetnosti uporablja za spodbujanje dobrega počutja.

