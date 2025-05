Ta navadni plevel vsebuje več vitaminov kot limona – zakaj ga še vedno mečemo proč?

Po drugi strani pa so mlade rastline navadne zvezdice (latinsko Stellaeria media) med najbolj cenjeno »divjo hrano«, samoniklimi rastlinami, ki jih lahko naberemo na naših travnikih in v gozdovih. Njeni sveži poganjki vsebujejo veliko vitamina C, mineralov in vitaminov, priljubljene so kot dodatki solatam ali v pestu. Kot zdravilno zel, ki pomaga lajšati marsikatero tegobo, je kurja črevca zelo čislal pater Simon Ašič. Uporabljamo ga kot krepčilo po bolezni, zoper podplutbe, suh kašelj, njegova posebnost je, da pomaga tudi pri absorpciji hranil iz druge hrane, ki jo uživamo hkrati z njo.

Rastlino lahko jemo surovo v solati, jo namočimo v kis ali pripravimo tinkturo. Sušena za čaj ni tako učinkovita, saj se veliko njenih učinkovin s sušenjem izgubi.

Po drugi strani pa so kurja črevca nadležen plevel, morda bolj za velike pridelovalce solatnic, saj lahko njihov preplet na pridelovalni površini zaduši razvoj mladih žitnih bilk, podobno je s površino, na kateri je motovilec posejan kar povprek. Na vrtu pa obvladovanje rasti te rastline ne bi smel biti prehud problem, če poznamo lastnosti te rastline. Potrebne pa je malce vztrajnosti.

