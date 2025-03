Svetovalnica: Svoje edino lastniško stanovanje oddajam v najem - bom zanj plačala davek na nepremičnine

Spoštovani.

Govori se o veliko opcijah, kdaj naj bi se napovedani davek na nepremičnine plačal in kdaj ne. Nikjer pa nisem zasledila, kako bo s plačilom ene in edine nepremičnine, v kateri pa ne živim in imam v njej najemnike. Stalni naslov imam pri partnerju in nisem lastnica ali solastnica hiše, v kateri bivam.

bralka

Odgovor pravnice preberite na deloindom.si.