Švedska ikona oblikovanja Lisa Larson in zgodba njenih pisanih ptic

Jata pisanih ptic je nastala v živahnih 60. letih prejšnjega stoletja, ko je njihova avtorica Lisa Larson (1931-2024) – priznana švedska keramičarka z možem in dvema otrokoma bivala v Združenih državah Amerike. »Živeli smo v ob zalivu Sausalito, v bližini San Francisca,« se je spominjala Lisa Larson. »Študirala sem keramiko pri profesorju Petru Voulkosu na Berkeleyu. Tam sem naletela ne veliko močnih barv in eksotičnih vzorcev, ki so izhajali iz ljudske umetnosti bližnje Mehike. Tako sem začela slikati ptice, ne da bi imela kakršno koli predstavo o tem, kako jih izdelati,« je povedala keramičarka.

To je bil v ZDA čas hipijevskega gibanja flower power in protivojnih protestov. V tem času bivanja čez lužo je pripravila razstavo svojih del, nato pa se z možem Gunnarjem Larsonom, prav tako umetnikom, in dvema majhnima otrokoma podala na roadtrip po ZDA v odsluženem policijskem avtomobilu. Na Švedsko se je vrnila popolnoma prevzeta in navdušena nad cvetličnimi vzorci, značilnimi za šestdeseta leta in gibanje flower power, z njimi pa navdušila tudi sestro modno oblikovalko Titti Wrange.

