Svakinji iz Tržiča, katerih torbice lahko vidimo celo na drugem koncu sveta

Po tem, ko je Lidija Logar ostala brez službe pri znani slovenski znamki kopalk, Slađana Raitze pa po selitvi v Nemčijo tam iskala karierno priložnost, ju je povezal mož oziroma brat Goran, saj je v njima prepoznal potencial, da skupaj ustvarita uspešno poslovno zgodbo.

In ni se motil, danes se dopolnjujeta vsaka na svojem koncu Evrope, njune torbice pod imenom Indestructible pa celo združujejo popotnike, ki se srečajo v Afriki. Kako? Preberite v pogovoru z ustvarjalkama iz Tržiča.

Kakšni so bili vajini začetki, kdaj sta se odločili, da se skupaj podata na poslovno pot?

Slađi: Najboljši opis najinega začetka bi bil, da se je povsem spontano in v pravem trenutku izkazala priložnost, da ustvariva nekaj skupnega. Ko sem se preselila v Nemčijo, še nisem znala jezika in zato nisem mogla uveljaviti svoje izobrazbe – zaključila sem magisterij, a sem se takrat posvečala predvsem tečajem nemščine.

Lidija pa je ravno takrat ostala brez zaposlitve. Moj brat in hkrati Lidijin mož Goran nama je dal odločilno pobudo; prepričan je bil, da je pravi trenutek, da združiva moči in skupaj ustvariva nekaj svojega.

In tako se je vse začelo, z veliko željo, nekaj vztrajnosti in veliko medsebojnega zaupanja.

...

Kdo vama je približal ustvarjalnost in od kod znanje šivanja?

Slađi: Ustvarjalnost me spremlja že od rojstva. Že kot otrok sem izdelovala in prodajala zapestnice, nizala verižice ter šivala oblekice za punčke. Ta ustvarjalna žilica je bila pri meni enostavno nekaj prirojenega, prav tako tudi občutek za podjetništvo in marketing, ki sem ga začela razvijati zelo zgodaj.

Lidija: Tudi jaz sem zrasla v zelo ustvarjalnem okolju. Pot me je peljala v tekstilno šolo, kjer sem pridobila res dobro znanje šivanja. Kasneje sem se zaposlila v podjetju Nancy, kjer sem v 12 letih dobila dragocene izkušnje.

Slađi: Ko sva se povezali, sva ugotovili, da lahko združiva mojo ustvarjalnost in ljubezen do dela z ljudmi z Lidijinim znanjem in občutkom za tekstil ter šivanje ...

