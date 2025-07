Strokovnjaki opozarjajo: Tako rešite solatnice pred pepelovko

Pred kratkim je naša sodelavka, svetovalka za ekološko vrtnarjenje Jerneja Jošar opisala značilnosti ene najbolj prepoznavnih glivičnih bolezni na vrtu, pepelaste plesni, ki lahko v vročem poletju napade večino vrtnin – pod velikim udarom so tudi večini vrtičkarjev zelo ljube bučnice in paradižnik.

Vemo, da rastline ne smejo trpeti v zanje neprimernih razmerah (v suši in vročini), da ne smejo biti pregnojene, da jih je priporočljivo krepiti z izvlečki njivske preslice ali sojinega lecitina, zeliščnimi čaji in blagimi kuhinjskimi pripravki – a vreme gre vedno svojo pot in včasih kljub tem preventivnim ukrepom pepelaste plesni izgubijo zagon šele pri temperaturah zraka nad 38 °C ali v vremenu, radodarnem s padavinami, ko se temperature spustijo pod 20 °C.

