Strokovnjak svetuje: kako shranimo šparglje, da bodo ostali sveži

Ker je sezona špargljev v polnem razmahu, smo poklepetali z Iztokom Vidicem, ki se z njimi ukvarja že več kot tri desetletja. Povedal nam je nekaj zanimivosti in tudi, kako naj jih shranimo, da bodo čez nekaj dni še vedno odlični.

...

Počakajo v vlažni krpi

»S šparglji sem se začel ukvarjati leta 1989, in sicer s proučevanjem mikorize (prehranjevalno sožitje med glivami in rastlinami) na divjih in gojenih špargljih v slovenski Istri, kar je bilo moje diplomsko delo. Leta 1995 smo pod okriljem fakultete za agronomijo v sodelovanju s poskusnimi vrtnarskimi postajami na petih lokacijah po vsej Sloveniji zasnovali poskusne nasade špargljev,« uvodoma pojasni Iztok Vidic.

Kot doda, »takrat šparglji še niso bili tako razširjeni in znani kot danes, zato je sledilo spodbujanje pridelave s strokovnim svetovanjem in tehnično podporo pridelovalcem, kar delam še danes. Obenem še vedno preizkušamo nove sorte v sodelovanju z našimi pridelovalci, delimo znanje s kolegi iz tujine in prenašamo nove raziskave in odkritja v prakso«.

Če se pomaknemo v kuhinjo. Kako naj sveže šparglje shranimo, če jih ne bomo porabili isti dan, kot smo jih kupili? »Sveže je najbolje shraniti v hladilnik, zavite v vlažno krpo. Tako bodo dva do tri dni počakali brez večjih sprememb. Pri daljšem shranjevanju postanejo mehkejši in tudi bolj oleseneli,« pojasni Iztok Vidic.

...

Pogosta napaka pri pripravi

O tem, kakšne napake največkrat delamo pri pripravi, pa to: »Pogosta napaka je, da jih predolgo kuhajo. Sveži zeleni šparglji se ne kuhajo dolgo, saj je včasih dovolj že pet minut.«

Sicer pa nam pri pripravi špargljev prav pride še kak nasvet Iztoka Vidica, ki namigne, naj te sestavine »ne kombiniramo s premočnimi okusi, ne dodajamo ji preveč ali premočnih zelišč in začimb, ki bi lahko prekrili njihov značilni okus«.

Morda še to: »Pri nas pridelujemo in uporabljamo večinoma zelene šparglje. Poznamo pa še bele oziroma obeljene šparglje ali beluše. Bela barva poganjkov ni sortna lastnost, ampak posledica drugačne tehnologije pridelave: za pridelavo belih špargljev se nad rastline nasuje zemljo v grebene in ker rastejo v temi, ostanejo beli. Za gojenje zelenih špargljev grebenov ne nasipamo, mladi poganjki rastejo na svetlobi in zato se obarvajo, enako gojimo tudi vijolične.«

...

