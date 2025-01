Stolpnici kot dva kaktusa

V središču Københavna v četrti Vesterbro sta zrasli dve stolpnici, ki so ju poimenovali Kaktus Towers, in spreminjata panoramo mesta. Ena ima 22, drugi pa 20 nadstropij, višja v višino meri 80 metrov, skupaj pa obsegata 26.100 kvadratnih metrov površine. V obeh je skupaj 495 stanovanj z balkoni, s površino od 33 do 53 kvadratnih metrov ter številnimi skupnimi prostori za stanovalce.

